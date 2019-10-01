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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Ученые нашли причину возникновения смертельных суперинфекций

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Ученые из Университета Ньюкасла смогли выявить причину возникновения суперинфекций, которые устойчивы к лекарственным препаратам. По их словам, бактерии могут изменять свою форму и становятся невидимыми для антибиотиков.

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В ходе исследования учёные изучали L-формы - лишившиеся клеточных стенок бактерии, но устойчивые к размножению и развитию. Эксперты отметили, что они появляются посредством воздействия антибиотиков, ферментов и ультрафиолета, пишет "Лента.ру".

Специалисты обнаружили в больном организме человека три подобные бактерии: Escherichia coli, Enterococcus, Enterobacter и Staphylococcus. Учёные выяснили, что после того, как человек перестаёт принимать антибиотики, бактерии способны восстанавливать свою клеточную стенку за короткий промежуток времени - 5 часов.

Эксперты отметили, что молодой организм ещё в состоянии бороться с ними и не позволять возрождаться, но организм пожилого или ослабленного после болезни человека не сможет их уничтожить. В результате начинаются осложнения или рецидивы.

Отмечается, что суперинфекции несут серьёзную опасность для жизни.

БА

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