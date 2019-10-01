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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ранние сигналы человеческого организма о раке желудка перечислили медспециалисты

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Holger Hollemann / globallookpress.com
фото: Holger Hollemann / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины обозначили симптомы, которые свидетельствуют о развитии злокачественной опухоли в желудке. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

Обнародованы рекомендации врачей-онкологов по предотвращению развития рака

Обнародованы рекомендации врачей-онкологов по предотвращению развития рака

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обратиться к врачу необходимо, если наблюдаются следующие сигналы организма:

1. кровь в кале;

2. периодически возникающая боль в области желудка;

3. резкое ухудшение аппетита;

4. постоянная изжога;

5. сильное похудение.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили рекомендации врачей-онкологов по предотвращению рака. Людям, которые хотят избежать данной болезни, в частности, рекомендовали вести активный образ жизни и избегать стрессов.

 

ДЦ

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