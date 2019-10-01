Ранние сигналы человеческого организма о раке желудка перечислили медспециалисты

Специалисты в сфере медицины обозначили симптомы, которые свидетельствуют о развитии злокачественной опухоли в желудке. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обратиться к врачу необходимо, если наблюдаются следующие сигналы организма:
1. кровь в кале;
2. периодически возникающая боль в области желудка;
3. резкое ухудшение аппетита;
4. постоянная изжога;
5. сильное похудение.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили рекомендации врачей-онкологов по предотвращению рака. Людям, которые хотят избежать данной болезни, в частности, рекомендовали вести активный образ жизни и избегать стрессов.