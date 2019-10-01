Всем ли нужен витамин D? Отвечают эксперты

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1 октября 2019, 10:36 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

В последнее время среди людей, заботящихся о здоровье, начался настоящий бум витамина D. Они скупают его упаковками на специализированных сайтах, сами назначают себе дозы и пьют в огромных количествах. Но всем ли нужен этот чудо-витамин, и как правильно его принимать? Разбирались «Аргументы Недели» совместно с экспертами Московского Государственного университета пищевых производств.









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Алексей Васильевич Березников, гастроэнтеролог, профессор, доктор наук

Витамин D необходим человеку. Он поддерживает обмен кальция и фосфора в костной ткани, участвует в синтезе половых гормонов и формировании половых клеток. В детском возрасте нехватка витамина D и вовсе приводит к печальным последствиям – появлению рахита, расстройства костеобразования.

Что касается приёма витамина D, то есть несколько вариаций. Существуют физиологические дозы – они содержатся в поливитаминах, которые продаются в каждой аптеке. Маловероятно, что постоянное их употребление приведёт к негативным последствиям. Хуже, когда люди пытаются лечить такими поливитаминами недостаток витамина D, ведь такие препараты профилактируют дефицит, но не лечат его. Лечебный же приём превосходит суточную норму в десятки раз. Такие препараты назначаются врачом, при этом обязательно нужно сдать в лаборатории кровь на анализ уровня витамина D.

Можно ли получить витамин D только из пищи? В идеале, конечно, можно. Нужно употреблять жирные сорта рыбы, икру, также витамин содержится в сливочном масле, сырах, яйцах. К слову, в советские времена была очень здравая идея минерализации пищи: в соответствии с нормами в северных районах страны в молочную продукцию в детских садах добавляли витамин D. В ряде случаев это делали и для взрослых. К сожалению, эта традиция ушла, это невыгодно.









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Суслянок Георгий Михайлович, биотехнолог, доцент кафедры технологии продуктов биоорганического синтеза

Витамин D представлен в двух формах: жирорастворимой и водорастворимой. Водорастворимые витамины не накапливаются в организме и выводятся с водой. Жирорастворимые витамины имеют свойства накапливаться и выводятся из организма примерно за 4 месяца. Часто бывает так, что людям прописывают витамин D, они начинают его жадно пить, не думая о том, что переизбыток его не менее опасен. Назначать витамин D самому себе чревато, есть риск получить гипервитаминоз. Первые признаки передозировки: нарушение сна, жажда, сухость во рту, резкое похудение, снижение аппетита. В этом случае в органах, особенно в почках, откладывается кальций, нарушая их функцию. А дальше уже даёт сбой и весь организм.

Что касается зависимости от времени года, то, конечно, летом люди не так остро ощущают нехватку витамина D – в тёплые месяцы этот компонент организм синтезирует в коже под воздействием ультрафиолета. Зимой солнца мало, поэтому дефицит нарастает, об этом нужно помнить и правильно питаться. Лидер по количеству витамина D среди еды – это печень рыб: одна столовая ложка содержит три дневных нормы. Особенно важно помнить об этом витамине людям, работающим под землей – шахтёрам, сотрудникам метро, ведь их работа подразумевает почти полное отсутствие солнечного света круглый год.









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Анастасия НЕЧЕПУРНОВА