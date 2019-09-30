Специалисты назвали опасности употребления гематогена

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30 сентября 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Ученые рассказали об основных опасностях, которые могут возникнуть при употреблении гематогена. Отмечается, что в СССР продукт был доступен в любой аптеке и считался хорошим средством при железодефиците.

Специалисты уверены в том, что в момент забоя животного в его кровь проникает большое количество гормона стресса, в том числе и кортизол, а они приводят к нервозности, снижению внимания и ухудшению памяти у детей, пишет портал "Дни24". Также лакомство очень калорийно – на 100 грамм продукта 354 калории.