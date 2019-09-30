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30 сентября 2019, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве следователи возбудили уголовное дело относительно сотрудников передвижного медцентра. Сообщается, что используемое оборудование могло негативно повлиять на здоровье пациентов.

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Сообщается, что медицинский центр обустроили в прицепе от грузовика на улице Лескова. По словам следователей, врачи делали людям рентген, не имея на то специального разрешения, передаёт РенТВ.

«В период с апреля по июнь 2019 года сотрудники центра эксплуатировали данное оборудование, оказывали неограниченному кругу лиц, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей медицинские услуги без специального разрешения», - рассказали следователи.