В Москве следователи возбудили уголовное дело относительно сотрудников передвижного медцентра. Сообщается, что используемое оборудование могло негативно повлиять на здоровье пациентов.
Сообщается, что медицинский центр обустроили в прицепе от грузовика на улице Лескова. По словам следователей, врачи делали людям рентген, не имея на то специального разрешения, передаёт РенТВ.
«В период с апреля по июнь 2019 года сотрудники центра эксплуатировали данное оборудование, оказывали неограниченному кругу лиц, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей медицинские услуги без специального разрешения», - рассказали следователи.