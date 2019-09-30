Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Москвичей "лечили" опасным медицинским оборудованием

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Москве следователи возбудили уголовное дело относительно сотрудников передвижного медцентра. Сообщается, что используемое оборудование могло негативно повлиять на здоровье пациентов.

Кардиологи предположили, что васаби может оказаться опасным для сердца

Кардиологи предположили, что васаби может оказаться опасным для сердца

Сообщается, что медицинский центр обустроили в прицепе от грузовика на улице Лескова. По словам следователей, врачи делали людям рентген, не имея на то специального разрешения, передаёт РенТВ.

«В период с апреля по июнь 2019 года сотрудники центра эксплуатировали данное оборудование, оказывали неограниченному кругу лиц, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей медицинские услуги без специального разрешения», - рассказали следователи.

АБ

//картина дня

Мария Захарова объяснила, почему Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей…

Политика

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

31 октября 2019 года в 2:00 по московскому времени Великобритания должна выйти из состава Европейского Союза. Итак, что мы должны знать о Брексит: от истории вопроса до текущего состояния дел всего за 3 минуты. Засекаем время.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных стрельб ограничат доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с н.п. Лебедевка.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области расследует сексуальное преступление в отношении гражданки ФРГ. В Следственном комитете сообщили, что…

//новости ан

Убийство бездомной собаки и ее щенков в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии получило широкий общественный резонанс. Защитники животных призывают наказать…

Актриса Нелли Уварова опровергла сообщения, распространяемые в СМИ о том, что она постриглась в поддержку Анастасии Заворотнюк. @То, что раздули СМИ, просто невыносимо…

Первокурсник одного из колледжей Уфы скончался после урока физкультуры. 17-летний юноша пришел на физкультурное занятие в учебное заведение, но неожиданно ему стало плохо…

В понедельник, 30 сентября, утром на Курском направлении МЖД задерживаются электропоезда. ЦППК сообщила, что несколько поездов на Курском направлении МЖД задерживаются…

//новости ан

В Новой Москве женщина серьезно пострадала, попав под лопасти работающего на кукурузном поле комбайна. Пострадавшая перенесла операцию. Медикам пришлось ампутировать…

//новости ан