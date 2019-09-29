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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач-кардиохирург назвал условия здоровой работы сердца

, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Птицa и рыбa, a тaкже фaсоль, орехи и курaгa в сочетaнии с откaзом от жирного мясa и чрезмерного потребления сaхaрa помогут сохрaнить здоровье сердцa, как рассказали специалисты Минздрaвa России.

Врач-кардиохирург Алексей Федоров в эфире НСН указал на основное условие питания для поддержания сердца в здоровом тонусе: "Главное – не переедать, чтобы обмен веществ не страдал. Поступление жиров в кровь отрицательно влияет на сердце, вызывает формирование атеросклеротических бляшек – об этом необходимо помнить".

Также как сообщает портал Дни24, врачи советуют отказаться от неправильного и малоподвижного образа жизни, курения, алкоголя, жирной пищи, а также избегать длительных и частых стрессовых ситуаций.

АГ

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