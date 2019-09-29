Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три скрытых признака инсульта головного мозга определили исследователи

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили скрытые симптомы инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся на страницах СМИ.

Первые сигналы человеческого организма о болезни печени обозначили специалисты

Первые сигналы человеческого организма о болезни печени обозначили специалисты

Как пишет портал express-novosti.ru, обеспокоиться необходимо, если наблюдаются следующие признаки:

1. внезапное ухудшение зрения, двоение в глазах;

2. отечность конечностей после пробуждения;

3. спутанность сознания.

Ранее в воскресенье сообщалось, что специалисты назвали первые сигналы человеческого организма о проблемах с печенью. В число данных симптомов, в частности, вошли тяжесть в боку после приема пищи, хроническая усталость и бессонница.

 

ДЦ

//картина дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг свои слова о том, что Киев намерен восстановить официальные пассажирские перевозки в Крым. Криклий…

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы отсрочить урегулирование конфликта. Такую точку зрения озвучил политолог Константин Бондаренко.

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве на проспекте Академика Сахарова в эти минуты начинается митинг оппозиции в поддержку фигурантов «московского дела». По информации «Белого счётчика», за полчаса…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Композитор и певец Леонид Агутин опубликовал фото их с Анжеликой Варум 20-летней дочери Лизы. Подписчики музыканта в Инстаграм теперь гадают, на кого девушка похожа.

Новое творение Бориса Гребенщикова вызвало бурную реакцию в Сети. Один из старейших российских рокеров дано не радовал публику своими новыми песнями и вот сочинил…

//новости ан

//новости ан

Сегодня на проспекте Сахарова пройдёт митинг за прекращение так называемого «московского дела». Акция согласована и правоохранительные органы уже готовы встретить мирный…

//новости ан

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью со своими поклонниками. В семье Летучей пополнение, она завела собаку. В доме теледивы поселился щенок. Девочка…