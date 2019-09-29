Три скрытых признака инсульта головного мозга определили исследователи

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили скрытые симптомы инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся на страницах СМИ.
Как пишет портал express-novosti.ru, обеспокоиться необходимо, если наблюдаются следующие признаки:
1. внезапное ухудшение зрения, двоение в глазах;
2. отечность конечностей после пробуждения;
3. спутанность сознания.
Ранее в воскресенье сообщалось, что специалисты назвали первые сигналы человеческого организма о проблемах с печенью. В число данных симптомов, в частности, вошли тяжесть в боку после приема пищи, хроническая усталость и бессонница.