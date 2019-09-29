Первые сигналы человеческого организма о болезни печени обозначили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения перечислили первые признаки болезни печени. Соответствующая информация содержится в материале, который опубликовали некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как отмечает ресурс vashorganism.ru, на проблемы с печенью указывают следующие сигналы:
1. появление между бровями вертикальных морщин, угревой сыпи на лице;
2. тяжесть в боку после приема пищи, изжога, периодическая тошнота, горечь во рту;
3. хроническая усталость, бессонница;
4. мутность в глазах.
Ранее сегодня сообщалось, что главный кардиолог Москвы Елена Васильева раскрыла нетипичные симптомы надвигающегося инфаркта миокарда.