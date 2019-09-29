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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Первые сигналы человеческого организма о болезни печени обозначили специалисты

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com
фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Эксперты в сфере здравоохранения перечислили первые признаки болезни печени. Соответствующая информация содержится в материале, который опубликовали некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Нетипичные симптомы надвигающегося инфаркта миокарда назвала врач-кардиолог

Нетипичные симптомы надвигающегося инфаркта миокарда назвала врач-кардиолог

Как отмечает ресурс vashorganism.ru, на проблемы с печенью указывают следующие сигналы:

1. появление между бровями вертикальных морщин, угревой сыпи на лице;

2. тяжесть в боку после приема пищи, изжога, периодическая тошнота, горечь во рту;

3. хроническая усталость, бессонница;

4. мутность в глазах.

Ранее сегодня сообщалось, что главный кардиолог Москвы Елена Васильева раскрыла нетипичные симптомы надвигающегося инфаркта миокарда.

 

ДЦ

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