Первые сигналы человеческого организма о болезни печени обозначили специалисты

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29 сентября 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Эксперты в сфере здравоохранения перечислили первые признаки болезни печени. Соответствующая информация содержится в материале, который опубликовали некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как отмечает ресурс vashorganism.ru, на проблемы с печенью указывают следующие сигналы:

1. появление между бровями вертикальных морщин, угревой сыпи на лице;

2. тяжесть в боку после приема пищи, изжога, периодическая тошнота, горечь во рту;

3. хроническая усталость, бессонница;

4. мутность в глазах.

Ранее сегодня сообщалось, что главный кардиолог Москвы Елена Васильева раскрыла нетипичные симптомы надвигающегося инфаркта миокарда.