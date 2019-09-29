Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Нетипичные симптомы надвигающегося инфаркта миокарда назвала врач-кардиолог

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com
фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Елена Васильева, главной кардиолог российской столицы, рассказала о нетипичных признаках надвигающегося инфаркта миокарда. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной в отечественном интернет-сегменте.

Семь возможных признаков появления раковой опухоли в мозге перечислили медики

Семь возможных признаков появления раковой опухоли в мозге перечислили медики

Как пишет портал medikforum.ru, Васильева посоветовала безотлагательно обратиться к специалисту в случае возникновения неприятных ощущений в груди, руках и челюсти. Если данные ощущения не проходят в течение длительного периода времени, следует вызывать скорую помощь, отметила врач.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора перечислили семь симптомов, которые могут сигнализировать о появлении раковой опухоли в головном мозге.

 

ДЦ

//картина дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг свои слова о том, что Киев намерен восстановить официальные пассажирские перевозки в Крым. Криклий…

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы отсрочить урегулирование конфликта. Такую точку зрения озвучил политолог Константин Бондаренко.

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве на проспекте Академика Сахарова в эти минуты начинается митинг оппозиции в поддержку фигурантов «московского дела». По информации «Белого счётчика», за полчаса…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Композитор и певец Леонид Агутин опубликовал фото их с Анжеликой Варум 20-летней дочери Лизы. Подписчики музыканта в Инстаграм теперь гадают, на кого девушка похожа.

Новое творение Бориса Гребенщикова вызвало бурную реакцию в Сети. Один из старейших российских рокеров дано не радовал публику своими новыми песнями и вот сочинил…

//новости ан

//новости ан

Сегодня на проспекте Сахарова пройдёт митинг за прекращение так называемого «московского дела». Акция согласована и правоохранительные органы уже готовы встретить мирный…

//новости ан

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью со своими поклонниками. В семье Летучей пополнение, она завела собаку. В доме теледивы поселился щенок. Девочка…