Нетипичные симптомы надвигающегося инфаркта миокарда назвала врач-кардиолог

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29 сентября 2019, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Елена Васильева, главной кардиолог российской столицы, рассказала о нетипичных признаках надвигающегося инфаркта миокарда. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет портал medikforum.ru, Васильева посоветовала безотлагательно обратиться к специалисту в случае возникновения неприятных ощущений в груди, руках и челюсти. Если данные ощущения не проходят в течение длительного периода времени, следует вызывать скорую помощь, отметила врач.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора перечислили семь симптомов, которые могут сигнализировать о появлении раковой опухоли в головном мозге.