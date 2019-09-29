Семь возможных признаков появления раковой опухоли в мозге перечислили медики

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29 сентября 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jörg Horstmann / globallookpress.com

Специалисты в области медицины обозначили симптомы, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественного образования в головном мозге. Данной теме посвящен материал, опубликованный в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», необходимо обеспокоиться, если наблюдаются следующие признаки:

1. тошнота;

2. быстрая смена настроения;

3. ухудшение памяти;

4. ослабление слуха;

5. головные боли;

6. нарушение связной речи;

7. судороги.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты назвали четыре простых правила защиты от инсульта. Людям, которые хотят избежать данной болезни, в частности, рекомендовали больше двигаться и не экономить на сне.