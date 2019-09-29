Семь возможных признаков появления раковой опухоли в мозге перечислили медики

Специалисты в области медицины обозначили симптомы, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественного образования в головном мозге. Данной теме посвящен материал, опубликованный в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», необходимо обеспокоиться, если наблюдаются следующие признаки:
1. тошнота;
2. быстрая смена настроения;
3. ухудшение памяти;
4. ослабление слуха;
5. головные боли;
6. нарушение связной речи;
7. судороги.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты назвали четыре простых правила защиты от инсульта. Людям, которые хотят избежать данной болезни, в частности, рекомендовали больше двигаться и не экономить на сне.