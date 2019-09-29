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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Медики составили перечень продуктов, полезных для здоровья сердца

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Российские медики составили перечень продуктов, полезных для здоровья сердца человека. По рекомендации врачей, желательно исключить из рациона жирное мясо и жирные молочные продукты.

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Предпочтительно заменять жирные сорта мяса птицей, рыбой и морепродуктами.  Из рыбы для сердца полезны форель, семга, лосось и скумбрия. Эта рыба богата омегой-3 - жирной кислотой.

В диете человека, заботящегося о своем сердце, должны быть продукты, обогащенные калием и магнием.  Желательно включать в рацион фасоль, курагу и орехи.

О пользе овощей известно давно. Медики рекомендуют употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки.
Рекомендации по питанию для защиты здоровья сердца опубликованы на сайте Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире.

Российские ученые подчеркивают, что сбалансированное питание – это самый важный шаг к здоровому сердцу.

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