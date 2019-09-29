Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые: стирка в стиральной машине может вызвать серьёзные заболевания

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Учёные выяснили, что стиральная машинка может навредить человеческому организму. По мнению специалистов, установка определённого режима несёт серьёзные последствия для здоровья.

Исследование показало, что экономный режим может оказывать негативное влияние на здоровье, потому что не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков, пишет портал "MedicalXpress".

Согласно источнику, учёные пришли к подобным выводам после того, как в одной из больниц Франции началась продолжительная эпидемия среди сотрудников медучреждения. Специалисты определили, что в ёмкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана есть множество бактерий, которые похожи на возбудителей пневмонии. По словам учёных, они также поражают кишечник и вызывают проблемы с желудком.

Эксперты советует не стирать в данном режиме, если в доме есть люди с хроническими заболеваниями и незажившими ранами.

БА

//картина дня

Принятие на Украине инициированного командой президента Владимира Зеленского закона о продаже земли может привести к потере новых регионов. Такую точку зрения озвучила киевский политик Юлия Тимошенко.

Принятие на Украине инициированного командой президента Владимира Зеленского закона о продаже земли может привести…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью со своими поклонниками. В семье Летучей пополнение, она завела собаку. В доме теледивы поселился щенок. Девочка…

//новости ан

Владимир Путин наградил жителей Иркутской области за смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка. Президент подписал Указ «О награждении медалью…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве в результате столкновения на Московской кольцевой автодороге легкового автомобиля и мотоцикла пострадала девушка - байкер. Машина и мотоцикл столкнулись…

39-летняя актриса Наталья Бочкарева знает, что в сети появилось видео. Но она отказалась комментировать его. "Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь…

Медведев считает, что потребительская корзина должна составляться не из минимального набора продуктов, а из базового, и продукты питания должны позволить "сформировать…

//новости ан

Актер театра и кино Владимир Стеклов едва сдержал слезы, выражая соболезнование дочери великого Марка Захарова Александре Захаровой. "Саша, ты все выдержишь, ты сильная…

Балерина Анастасия Волочкова возмутила пользователей сети, опубликовав пост об актрисе Анастасии Заворотнюк. Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько…

В МВД прокомментировали задержание Натальи Бочкаревой. По словам полисменов, они задержали Наталью на улице Стромынка: актриса сильно нервничала, от освидетельствования…