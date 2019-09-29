Ученые: стирка в стиральной машине может вызвать серьёзные заболевания

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29 сентября 2019, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Учёные выяснили, что стиральная машинка может навредить человеческому организму. По мнению специалистов, установка определённого режима несёт серьёзные последствия для здоровья.

Исследование показало, что экономный режим может оказывать негативное влияние на здоровье, потому что не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков, пишет портал "MedicalXpress".

Согласно источнику, учёные пришли к подобным выводам после того, как в одной из больниц Франции началась продолжительная эпидемия среди сотрудников медучреждения. Специалисты определили, что в ёмкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана есть множество бактерий, которые похожи на возбудителей пневмонии. По словам учёных, они также поражают кишечник и вызывают проблемы с желудком.

Эксперты советует не стирать в данном режиме, если в доме есть люди с хроническими заболеваниями и незажившими ранами.