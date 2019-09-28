Онколог назвал причину возникновения рака головного мозга

//Здоровье 13+

28 сентября 2019, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врач-онколог Анатолий Михайленко рассказал о том, что может стать причиной развития рака головного мозга и какие основные симптомы заболевания. По словам специалиста, этот вид онкологии отличается стремительностью развития.

Михайленко заявил, что главной причиной развития рака головного мозга является генетическая предрасположенность. Он отметил, что риск обнаружения онкологии повышается у тех, чьи близкие родственники страдали от болезни Бурневилля или синдрома Горлина, передаёт Дни.Ру.

Среди симптомов онколог назвал частые головокружения, рвоту и непрекращающуюся головную боль.

«Печально, но факт – при любом лечении рака мозга оказывается лишь паллиативная помощь. Выживаемость единичная, и это воспринимается как Божья благодать», - отметил Михайленко.