Четыре простых правила защиты от инсульта головного мозга перечислили специалисты

Эксперты в сфере медицины обозначили четыре простых правила защиты от инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном на страницах СМИ.
Как пишет издание «МК в Волгограде.ру», людям, которые хотят избежать смертельно опасной болезни, необходимо:
1. минимум двадцать минут в день заниматься физическими упражнениями;
2. не проявлять гнев в отношении окружающих;
3. не экономить на сне;
4. перейти на сбалансированный режим питания, в рационе должны присутствовать оливковое масло и продукты, богатые калием.
Ранее сегодня сообщалось, что онкологи назвали три неочевидных симптома развития раковой опухоли.