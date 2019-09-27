Четыре простых правила защиты от инсульта головного мозга перечислили специалисты

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27 сентября 2019, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Эксперты в сфере медицины обозначили четыре простых правила защиты от инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном на страницах СМИ.

Как пишет издание «МК в Волгограде.ру», людям, которые хотят избежать смертельно опасной болезни, необходимо:

1. минимум двадцать минут в день заниматься физическими упражнениями;

2. не проявлять гнев в отношении окружающих;

3. не экономить на сне;

4. перейти на сбалансированный режим питания, в рационе должны присутствовать оливковое масло и продукты, богатые калием.

Ранее сегодня сообщалось, что онкологи назвали три неочевидных симптома развития раковой опухоли.