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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три неочевидных признака развития злокачественной опухоли назвали врачи-онкологи

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagefruit / globallookpress.com
фото: imagefruit / globallookpress.com

Врачи-онкологи перечислили неочевидные симптомы того, что в человеческом организме развивается злокачественная опухоль. Об этом идет речь в публикации, появившейся в зарубежном интернет-сегменте.

Самые эффективные методы предотвращения инфаркта назвал российский кардиолог

Самые эффективные методы предотвращения инфаркта назвал российский кардиолог

Эксперты британской благотворительной организации Cancer Research UK выяснили, что на рак могут указывать следующие три признака при условии, если они сохраняются в течение длительного периода времени:

1. неожиданно возникшая охриплость голоса;

2. утолщение концевых фаланг пальцев;

3. сильная потливость по ночам.

Ранее сообщалось, что российский кардиолог Юрий Беленков обозначил самые эффективные методы профилактики инфаркта миокарда.

 

ДЦ

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