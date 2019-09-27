Вести здоровый образ жизни опасно для мозга?

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27 сентября 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Французские и британские учёные выявили, что во время физических упражнений устают не только мышцы, но и мозг человека. По мнению экспертов, определённые области головного мозга перестают правильно работать.

Учёные отметили, что во время тренировок устают области, отвечающие за контроль и принятие решений. Эксперты объяснили, что это происходит, потому что человек постоянно контролирует себя, чтобы не перетрудиться и не получить повреждения. Специалисты считают, что на усталость спортсмена влияет не только физическое переутомление, но и повышенная умственная активность, пишет журнал "Current Biology".

Учёные провели эксперимент, который показал, что тренировка по умеренно усиленной программе с повышенной нагрузкой приводит к долгому восстановлению от усталости. По их словам, испытуемые в течение трех недель чувствовали себя "разбитыми".