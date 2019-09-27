Новорожденного с неиммунной водянкой спасли врачи в Подмосковье

//Здоровье 13+

27 сентября 2019, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Мытищах врачи смогли спасти жизнь новорожденному с неиммунной водянкой (заболевание, при котором плод быстро набирает огромное количество лишней жидкости и отекает), рассказали в областном Минздраве.

В Мытищинскую больницу поступила беременная женщина, роды у нее прошли тяжело, ребенок родился в крайне тяжелом состоянии. Три дня неонатологи не отходили от новорожденного, проводили интенсивную терапию, вводили препараты, поддерживающие давление и гормональный фон, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".