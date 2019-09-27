Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Новорожденного с неиммунной водянкой спасли врачи в Подмосковье

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Мытищах врачи смогли спасти жизнь новорожденному с неиммунной водянкой (заболевание, при котором плод быстро набирает огромное количество лишней жидкости и отекает), рассказали в областном Минздраве.

В Мытищинскую больницу поступила беременная женщина, роды у нее прошли тяжело, ребенок родился в крайне тяжелом состоянии. Три дня неонатологи не отходили от новорожденного, проводили интенсивную терапию, вводили препараты, поддерживающие давление и гормональный фон, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

АГ

//картина дня

В мире

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии Донбасс станет вторым Приднестровьем. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе…