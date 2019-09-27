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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре первых симптома появления раковой опухоли в печени обозначили врачи

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Специалисты в области здравоохранения обозначили четыре ранних симптома появления злокачественного образования в печени. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.

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Самые эффективные методы предотвращения инфаркта назвал российский кардиолог

Как пишет канал «Моя медицина» в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться необходимо, если наблюдаются следующие признаки:

1. быстрая утомляемость;

2. потеря аппетита, возникновение отвращения к еде;

3. резкое похудение;

4. тремор и повышение температуры тела.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский кардиолог Юрий Беленков рассказал о самых эффективных мерах профилактики инфаркта миокарда.

 

ДЦ

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