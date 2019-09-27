Четыре первых симптома появления раковой опухоли в печени обозначили врачи

//Здоровье 13+

27 сентября 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Специалисты в области здравоохранения обозначили четыре ранних симптома появления злокачественного образования в печени. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Моя медицина» в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться необходимо, если наблюдаются следующие признаки:

1. быстрая утомляемость;

2. потеря аппетита, возникновение отвращения к еде;

3. резкое похудение;

4. тремор и повышение температуры тела.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский кардиолог Юрий Беленков рассказал о самых эффективных мерах профилактики инфаркта миокарда.