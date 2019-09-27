Когда может быть опасно чистить зубы?

Врачи из Коннектикута заявили, что показателем здоровья всего организма может стать состояние полости рта. Специалисты отмечают, что больные зубы зачастую приводят к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи объяснили, что из полости рта бактерии с легкостью попадают в кровеносную систему, откуда распространяются по всему организму и проникают в другие органы, передаёт «Российская газета». Врачи подчеркнули, что в первую очередь в зону риска попадают пенсионеры.
Специалисты отметили, что при плохой гигиене полости рта даже обыкновенная чистка зубов может стать опасной для здоровья.