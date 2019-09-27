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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Когда может быть опасно чистить зубы?

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Врачи из Коннектикута заявили, что показателем здоровья всего организма может стать состояние полости рта. Специалисты отмечают, что больные зубы зачастую приводят к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем опасен чай в пакетиках

Чем опасен чай в пакетиках

Исследователи объяснили, что из полости рта бактерии с легкостью попадают в кровеносную систему, откуда распространяются по всему организму и проникают в другие органы, передаёт «Российская газета». Врачи подчеркнули, что в первую очередь в зону риска попадают пенсионеры.

Специалисты отметили, что при плохой гигиене полости рта даже обыкновенная чистка зубов может стать опасной для здоровья.

АБ

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