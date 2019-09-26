В МЧС подтвердили запрет курения на лоджиях и балконах

В МЧС России подтвердили журналистам запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Он начнет действовать с 1 октября. Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы министерства.
Напомним, ранее, как уже сообщали сегодня "Аргументы недели", Telegram-канал Life Shot со ссылкой на МЧС отмечал, что запрет коснется только любителей жарить шашлыки и устраивать на балконах барбекю.
Однако: "Да, это [запрет] касается и курения", - отметила представитель МЧС. При этом данное ограничение не касается специально оборудованных для курения мест - лишь в пожароопасных и взрывоопасных местах.
Отмечается, что нарушение правил противопожарной безопасности в жилых домах грозит физ.лицам предупреждением, или штрафом в размере до 3 тысяч рублей. Если же нарушение стало причиной пожара, то - до 5 тысяч рублей.
Минздрав предупреждает: курение вредит здоровью.