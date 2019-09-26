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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Предупреждающий о риске развития рака ночной симптом выявили исследователи

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com
фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Европейские специалисты определили ночной симптом, который предупреждает о риске появления в организме злокачественной опухоли. Речь идет о синдроме обструктивного апноэ.

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Как пишет интернет-ресурс gorod-scherbinka.ru, если в процессе сна у человека происходит неожиданная остановка дыхания, когда громко храпящий резко перестает дышать, а потом громко всхрапывает и спит дальше, следует обратиться к врачу. Это может быть предвестником онкологического заболевания.

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ДЦ

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