Предупреждающий о риске развития рака ночной симптом выявили исследователи

Европейские специалисты определили ночной симптом, который предупреждает о риске появления в организме злокачественной опухоли. Речь идет о синдроме обструктивного апноэ.
Как пишет интернет-ресурс gorod-scherbinka.ru, если в процессе сна у человека происходит неожиданная остановка дыхания, когда громко храпящий резко перестает дышать, а потом громко всхрапывает и спит дальше, следует обратиться к врачу. Это может быть предвестником онкологического заболевания.
Ранее в четверг сообщалось, что эксперты в области медицины рассказали о мерах профилактики инсульта головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к смерти.