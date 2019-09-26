Пять способов не умереть от инсульта головного мозга порекомендовали медики

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26 сентября 2019, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга, который в большом количестве случае приводит к летальному исходу. Данной теме посвящен материал, появившийся в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят предотвратить инсульт, необходимо:

1. держать под контролем уровень артериального давления и холестерина;

2. исключить из рациона жирную, соленую, копченую, жареную и острую пищу;

3. отказаться от курения и спиртного;

4. избегать стрессов;

5. вести активный образ жизни, больше двигаться.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты перечислили продукты питания, которые могут вызвать рак кишечника.