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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врачи рассказали, как избежать рака груди

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, как можно избежать рака груди. По мнению американских специалистов, определенный образ жизни помогает женщинам предотвратить более 30% случаев развития онкологии.

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Медики отметили, что после начала менопаузы больший риск обнаружить онкологию есть у женщин с лишним весом. Также в зоне риска любительницы алкоголя, передаёт Мир24.

Врачи подчеркнули, что для профилактики рака молочной железы полезны физические нагрузки. Согласно подсчетам, каждого восьмого случая рака груди можно было бы избежать, уделяй женщины чуть больше внимания физкультуре. Также стоит не забывать о рационе и включить в своё меню больше свежих фруктов и овощей.

АБ

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