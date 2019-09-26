Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения обозначили три продукта питания, употребление которых может привести к образованию злокачественной опухоли в кишечнике. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
Как пишет ресурс comp-pro.ru, в списке, составленном специалистами, присутствуют:
1. колбасные изделия;
2. красное мясо;
3. алкоголь.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл лучшие способы предотвращения онкологических заболеваний. Доктор, в частности, рекомендовал отказаться от курения и вести активный образ жизни.