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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три способных вызвать рак кишечника продукта перечислили специалисты

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com
фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Эксперты в сфере здравоохранения обозначили три продукта питания, употребление которых может привести к образованию злокачественной опухоли в кишечнике. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Как пишет ресурс comp-pro.ru, в списке, составленном специалистами, присутствуют:

1. колбасные изделия;

2. красное мясо;

3. алкоголь.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл лучшие способы предотвращения онкологических заболеваний. Доктор, в частности, рекомендовал отказаться от курения и вести активный образ жизни.

 

ДЦ

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