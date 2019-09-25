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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Как пишет портал medikforum.ru, Мясников назвал лучшими способами предотвращения рака:

1. отказ от курения;

2. здоровое питание;

3. физическую активность;

4. прививки и лечение инфекционный болезней.

Также людям, которые хотят избежать рака, необходимо знать о своих наследственных факторах, отметил специалист.

Ранее сегодня сообщалось, что медики перечислили шесть симптомов наступившего микроинсульта головного мозга.

 

ДЦ

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