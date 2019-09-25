Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

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25 сентября 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть признаков наступившего инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в сети.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», следует обратиться к врачу, если наблюдаются:

1. диплопия, то есть двоение в глазах;

2. онемение конечностей после сна;

3. внезапное изменение речи;

4. нарушение координации;

5. забывчивость;

6. сильная головная боль.

Ранее в среду сообщалось, что эксперты рассказали, как снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Гипертоникам, в частности, посоветовали добавить в рацион семена льна и практиковать медитацию.