Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть признаков наступившего инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в сети.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», следует обратиться к врачу, если наблюдаются:
1. диплопия, то есть двоение в глазах;
2. онемение конечностей после сна;
3. внезапное изменение речи;
4. нарушение координации;
5. забывчивость;
6. сильная головная боль.
Ранее в среду сообщалось, что эксперты рассказали, как снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Гипертоникам, в частности, посоветовали добавить в рацион семена льна и практиковать медитацию.