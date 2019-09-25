Расширен перечень получателей компенсации за ЖКУ

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25 сентября 2019, 16:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 26-й сессии ЗСК депутаты внесли изменения в статью 43 закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края».

Как пояснил министр здравоохранения Евгений Филиппов, эти поправки дают право специалистам с высшим профессиональным (немедицинским) образованием государственных учреждений здравоохранения, проживающим в сельских населённых пунктах региона, на компенсационные выплаты по оплате коммунальных услуг. Таким образом, биологи, медицинские психологи, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре будут получать эту меру соцподдержки наравне с работниками, имеющими медобразование.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятый документ.

- Изменениями в закон мы расширяем круг работников сферы сельского здравоохранения, которые могут получать компенсацию за ЖКУ. Мы знаем о проблемах с укомплектованностью кадрами в сельской медицине. Надеемся, что благодаря и таким мерам соцподдержки удастся сохранить имеющихся специалистов и привлечь новых.