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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Чем опасно повышение и понижение холестерина?

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, насколько холестерин вреден для здоровья и почему он накапливается в организме. По словам специалиста, холестерин есть в организме всегда.

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Болибок напомнил, что холестерин является одним из основных компонентов человеческого организма. К примеру, он всегда содержится в клетках головного мозга, а его понижение приводит к расстройствам нервной системы и болезни Альцгеймера. При этом повышенный уровень холестерина является причиной тромбов, и, как следствие, инсультов и инфарктов, передаёт Мир24.

«Печень – основной орган, который влияет на состояние холестерина. Поэтому ее надо холить и лелеять. Кстати, даже небольшие дозы алкоголя вредны и усугубляют состояние сосудов», - напомнил врач. Также он отметил, что повышенный уровень холестерина может зависеть от генетики.

АБ

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