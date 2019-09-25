Семь эффективных способов снизить давление без таблеток подсказали специалисты

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25 сентября 2019, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Эксперты в области здравоохранения перечислили семь эффективных способов борьбы с гипертонией, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Данной теме посвящен материал, опубликованный в российском интернет-сегменте.

Как пишет портал legkovmeste.ru, чтобы снизить артериальное давление естественным путем, необходимо:

1. чаще гулять;

2. употреблять овощи и фрукты, богатые калием;

3. добавить в рацион семена льна;

4. заменить кофе на чай;

5. практиковать медитацию;

6. спать в берушах;

7. сократить употребление соли.

Ранее в среду сообщалось, что врачи назвали шесть продуктов питания, которые способны спровоцировать инсульт головного мозга.