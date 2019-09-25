Семь эффективных способов снизить давление без таблеток подсказали специалисты

Эксперты в области здравоохранения перечислили семь эффективных способов борьбы с гипертонией, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Данной теме посвящен материал, опубликованный в российском интернет-сегменте.
Как пишет портал legkovmeste.ru, чтобы снизить артериальное давление естественным путем, необходимо:
1. чаще гулять;
2. употреблять овощи и фрукты, богатые калием;
3. добавить в рацион семена льна;
4. заменить кофе на чай;
5. практиковать медитацию;
6. спать в берушах;
7. сократить употребление соли.
Ранее в среду сообщалось, что врачи назвали шесть продуктов питания, которые способны спровоцировать инсульт головного мозга.