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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Ученые из Китая вырастили зубную эмаль

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Специалисты из Китая изобрели новый способ культивирования зубной эмали, идентичной натуральной.

Как пишет сайт ПолитЭксперт, во время эксперимента ученые сточили с образца зубов эмаль диаметром в пять миллиметров, после чего обработали поврежденную поверхность специальным раствором, оставили высыхать и уже через 15 минут на поверхности зуба образовался слой в три микрона, который полностью продолжал структуру натуральной эмали. Раствор не просто восстановил ранее имевшиеся свойства, но и сделал покрытие тверже. Этого удалось достичь за счет уменьшения углеродных соединений в веществе.

 

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