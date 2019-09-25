Ученые из Китая вырастили зубную эмаль

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25 сентября 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Специалисты из Китая изобрели новый способ культивирования зубной эмали, идентичной натуральной.

Как пишет сайт ПолитЭксперт, во время эксперимента ученые сточили с образца зубов эмаль диаметром в пять миллиметров, после чего обработали поврежденную поверхность специальным раствором, оставили высыхать и уже через 15 минут на поверхности зуба образовался слой в три микрона, который полностью продолжал структуру натуральной эмали. Раствор не просто восстановил ранее имевшиеся свойства, но и сделал покрытие тверже. Этого удалось достичь за счет уменьшения углеродных соединений в веществе.