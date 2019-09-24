Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Подмосковные врачи рассказали, что курение вейпа нарушает половую функцию

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Несколько авторитетных врачей из Московской области высказались за запрет вейпинга на территории России. По их мнению, это увлечение может негативно отразиться даже на половой функции у молодых людей.

"Доказано: чем раньше было начато курение, тем хуже дела с половой функцией обстоят во взрослом возрасте" – отметила специалист. Об этом пишет сайт "Подмосковье сегодня". Уточняется, что вещества, входящие в состав жидкости для заправки устройства, способны вызвать онкологические заболевания и аллергические реакции.

АГ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан