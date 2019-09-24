Подмосковные врачи рассказали, что курение вейпа нарушает половую функцию

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24 сентября 2019, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Несколько авторитетных врачей из Московской области высказались за запрет вейпинга на территории России. По их мнению, это увлечение может негативно отразиться даже на половой функции у молодых людей.

"Доказано: чем раньше было начато курение, тем хуже дела с половой функцией обстоят во взрослом возрасте" – отметила специалист. Об этом пишет сайт "Подмосковье сегодня". Уточняется, что вещества, входящие в состав жидкости для заправки устройства, способны вызвать онкологические заболевания и аллергические реакции.