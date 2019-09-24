Восемь опасных для людей с повышенным давлением продуктов назвали врачи

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24 сентября 2019, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие продукты опасно употреблять людям, которые страдают гипертонией. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», при повышенном артериальном давлении следует быть осторожным с:

1. солью;

2. сахаром;

3. черным чаем;

4. кофе;

5. алкоголем;

6. сливочным и топленым маслом;

7. колбасой;

8. яйцами.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты обозначили привычки, которые незаметно забирают у человека молодость. В число таких пристрастий, в частности, вошли сон на боку или животе, прослушивание музыки на полной громкости и грызение семечек.