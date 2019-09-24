Восемь опасных для людей с повышенным давлением продуктов назвали врачи

Специалисты в области медицины рассказали, какие продукты опасно употреблять людям, которые страдают гипертонией. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», при повышенном артериальном давлении следует быть осторожным с:
1. солью;
2. сахаром;
3. черным чаем;
4. кофе;
5. алкоголем;
6. сливочным и топленым маслом;
7. колбасой;
8. яйцами.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперты обозначили привычки, которые незаметно забирают у человека молодость. В число таких пристрастий, в частности, вошли сон на боку или животе, прослушивание музыки на полной громкости и грызение семечек.