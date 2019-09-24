Диетолог прокомментировал появление искусственного мяса

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24 сентября 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Российским ученым удалось создать искусственно выращенное мясо. Уточняется, что продукт попадет на рынок до 2023 года. Диетологи отметили, что искусственное мясо не имеет стандарта — то есть неизвестен состав белков, жиров и углеводов.

Еще один важный вопрос, который рассмотрели специалисты, это качество его белка: "Само по себе натуральное мясо. Это не только источник белков, жиров и углеводов, это и кладезь микроэлементов — железа, цинка, меди, витамина А. Если без умиления взглянуть на ситуацию и разобраться, можно ли выращивать белок как культуру, то ответ будет следующим: я думаю, это дорого и долго". Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".