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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог прокомментировал появление искусственного мяса

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Российским ученым удалось создать искусственно выращенное мясо. Уточняется, что продукт попадет на рынок до 2023 года. Диетологи отметили, что искусственное мясо не имеет стандарта — то есть неизвестен состав белков, жиров и углеводов.

Еще один важный вопрос, который рассмотрели специалисты, это качество его белка: "Само по себе натуральное мясо. Это не только источник белков, жиров и углеводов, это и кладезь микроэлементов — железа, цинка, меди, витамина А. Если без умиления взглянуть на ситуацию и разобраться, можно ли выращивать белок как культуру, то ответ будет следующим: я думаю, это дорого и долго". Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

АГ

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