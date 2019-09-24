Врачи: Эвкалипт поможет при заболеваниях дыхательных путей

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24 сентября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Медики рассказали о пользе листьев эвкалипта при различных заболеваниях.

Как пишет сайт Oane.ws, очистить дыхательные пути от образовавшейся слизи помогают например, эвкалипт или чабрец. В организме здорового человека система дыхания функционирует самостоятельно. Благодаря колебанию ресничек мерцательного эпителия, который выстилает поверхность органов, происходит удаление секрета и частичек пыли. Эвкалипт по мнению медика -- самый эффективный способ избавиться от некоторых заболеваний. Его используют в виде настоек, отхаркивающих микстур, при ингаляциях парами его эфирных масел, а также чайного дерева, мирта, пихты. Хорошим очистителем является русская баня с эвкалиптовым или березовым веником. Цинеол — вещество, содержащееся в листьях экзотического дерева, облегчает кашель, смягчает носоглотку и трахею, помогает при насморке.