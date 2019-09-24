Чем может быть опасен пассивный отдых на диване и пляже

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24 сентября 2019, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Ученые рассказали, что снижение двигательной активности в течение всего двух недель приводит к ухудшению здоровья. От этого страдает фигура, сердечно-сосудистая система, возникает риск развития диабета.

Эксперты отмечают, что пассивный отдых на диване — это гиподинамия, снижение мозгового кровообращения, бедность впечатлений, снижение социальных контактов.

Психолог и бизнес-тренер Сергей Ключников прокомментировал заключение ученых следующим образом: "Человек на достаточно продолжительное время втягивается в состояние безделья, которое не естественно для человеческого организма. Организм запрограммирован для движения. И с этой точки зрения пассивный отдых, конечно, не полезен. При нем речь идет о выключении контактов, общения, интеллектуальных впечатлений, а нужно переключение — перемещение в другую обстановку, смена вида деятельности, умеренная активность. То, что дает возможность человеку жить и двигаться в вертикальном положении, а не в горизонтальном". Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".