Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

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24 сентября 2019, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

Канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что обеспокоиться следует, если наблюдаются:

1. нарушение зрения;

2. онемение конечностей после пробуждения;

3. потеря координации и изменение речи;

4. возникновение проблем с памятью.

Как сообщалось ранее сегодня, международная группа ученых выяснила, почему мозг стирает из памяти сновидения. К своим выводам исследователи пришли по итогам эксперимента на грызунах.