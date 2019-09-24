Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.
Канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что обеспокоиться следует, если наблюдаются:
1. нарушение зрения;
2. онемение конечностей после пробуждения;
3. потеря координации и изменение речи;
4. возникновение проблем с памятью.
Как сообщалось ранее сегодня, международная группа ученых выяснила, почему мозг стирает из памяти сновидения. К своим выводам исследователи пришли по итогам эксперимента на грызунах.