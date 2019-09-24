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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

Исследователи раскрыли причину «стирания» мозгом сновидений после пробуждения

Исследователи раскрыли причину «стирания» мозгом сновидений после пробуждения

Канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что обеспокоиться следует, если наблюдаются:

1. нарушение зрения;

2. онемение конечностей после пробуждения;

3. потеря координации и изменение речи;

4. возникновение проблем с памятью.

Как сообщалось ранее сегодня, международная группа ученых выяснила, почему мозг стирает из памяти сновидения. К своим выводам исследователи пришли по итогам эксперимента на грызунах.

 

ДЦ

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