Ученые выявили необычное свойство зеленого чая

Группа ученых из Университета Суррея провела ряд исследований и выявила необычное свойство зеленого чая, а именно – природного антиоксиданта эпигаллокатехина, который содержится в этом напитке.

По мнению экспертов, данный компонент способен помочь в борьбе с инфекциями, которые устойчивы к антибиотикам. Как сообщает издание Medical Xpress , этот антиоксидант усиливает действие антибиотика азтреонама, применяемого для лечения инфекций, которые вызывает бактерия Pseudomonas aeruginosa.

Отметим, что данная бактерия чаще поражает людей со слабым иммунитетом. Она вызывает инфекции дыхательныхпутей и кровотока.