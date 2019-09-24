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Ученые выявили необычное свойство зеленого чая

24 сентября 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Группа ученых из Университета Суррея провела ряд исследований и выявила необычное свойство зеленого чая, а именно – природного антиоксиданта эпигаллокатехина, который содержится в этом напитке.
 
По мнению экспертов, данный компонент способен помочь в борьбе с инфекциями, которые устойчивы к антибиотикам. Как сообщает издание Medical Xpress, этот антиоксидант усиливает действие антибиотика азтреонама, применяемого для лечения инфекций, которые вызывает бактерия Pseudomonas aeruginosa.
 
Отметим, что данная бактерия чаще поражает людей со слабым иммунитетом. Она вызывает инфекции дыхательныхпутей и кровотока.
ЕТ

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