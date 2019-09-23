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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Специалисты назвали лучшие способы для сохранения молодости кожи лица

23 сентября 2019, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На состояние кожи лица человека влияют многие факторы: режим сна, рацион питания, употребление жидкости и испытываемые эмоции. Косметологи назвали самые эффективные способы для сохранения ее молодости.

Спортивные нагрузки способствуют улучшению микроциркуляции во всем организме, кроме этого ускоряется метаболизм. Употребление дневной нормы воды, 30 мл на 1 кг массы тела, поможет нормализовать работу внутренних органов и сохранить здоровую кожу. Замедлить процесс старения позволит регулярный уход за кожей с использованием правильно подобранных кремов и массажеров, пишет oane.ws.

АГ

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