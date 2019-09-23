Малышева рассказала, вызывает ли ЭКО онкологию

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23 сентября 2019, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здорово» решила разобраться, действительно ли ЭКО может стать причиной онкологии. Такую тему телеведущая решила затронуть после сообщений о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

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Приглашенная на передачу акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани отметила, что беременность не может стать причиной появления онкологии, однако если онкология уже была, то вынашивание ребенка может спровоцировать ухудшения состояния и рост раковой опухоли.

При этом директор Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих рассказал, что известны случаи, когда беременные женщины проходили химеотерапию и при этом смогли родить здоровых детей, передаёт РИА Новости.