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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врачи рассказали о пользе мармелада для здоровья человека

23 сентября 2019, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Врачи рассказали о пользе мармелада для здоровья человека. Выяснилось, что он может помочь вывести токсины из организма, а также хорошо влияет на работу ЖКТ.

По словам специалистов, мармелад способствует очищению организма от побочных продуктов метаболизма, тяжелых металлов, анаболиков, холестерина, токсинов, биологических и химических вредных веществ, а также жёлчных кислот и шлаков. Ученые утверждают, что продукт можно включать в свой рацион тем, кто хочет похудеть, пишет портал oane.ws.

АГ

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