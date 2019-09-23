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23 сентября 2019, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врачи рассказали о пользе мармелада для здоровья человека. Выяснилось, что он может помочь вывести токсины из организма, а также хорошо влияет на работу ЖКТ.

По словам специалистов, мармелад способствует очищению организма от побочных продуктов метаболизма, тяжелых металлов, анаболиков, холестерина, токсинов, биологических и химических вредных веществ, а также жёлчных кислот и шлаков. Ученые утверждают, что продукт можно включать в свой рацион тем, кто хочет похудеть, пишет портал oane.ws.