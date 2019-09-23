Пять способов снижения артериального давления без лекарств назвали специалисты

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23 сентября 2019, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: M. Stolt / CHROMORANGE / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, страдающим от гипертонии, следует:

1. сократить до минимума количество употребляемой в пищу соли;

2. питаться равномерно, избавиться от привычки наедаться вечером и пить чай перед сном;

3. прогуливаться каждый день не менее тридцати минут;

4. ограничить употребление кофе или вовсе отказаться от данного напитка;

5. выпивать в течение суток не менее одного литра обычной воды.

Ранее сообщалось, что медики подсказали четыре способа не умереть от инсульта головного мозга.