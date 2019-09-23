Как бесплатные лекарства помогут экономике России

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23 сентября 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Минздрав разрабатывает законопроект, который позволит пациентам со скидкой или бесплатно получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом сообщает «Российская газета».

В настоящее время право на такую привилегию и помощь государства имеют только льготники и те люди, которые лечатся в стационаре, уточняет портал oane.ws.

Фармацевты уточнили в эфире НСН, что законодательная инициатива о бесплатных лекарствах для пациентов по рекомендациям врачей обсуждается давно. "Несколько пилотных проектов в регионах показали положительные результаты с точки зрения приверженности пациентов к лечению в случае, если они получают лекарства бесплатно или им выдают компенсацию за приобретенные препараты. Это обеспечивает экономический эффект, потому что люди быстрее возвращаются к активной жизни и работе", - добавили специалисты.