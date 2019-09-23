Фармаколог: сочетание некоторых продуктов и лекарств могут привести к смерти

//Здоровье 13+

23 сентября 2019, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил, как правильно сочетать продукты питания и некоторые лекарства, чтобы избежать трагического результата. По его словам, больной должен внимательно относиться к своему питанию.

Кондрахин рассказал, что во время приема таких препаратов, как ибупрофен или аспирин стоит отказаться от малины, потому что содержащаяся в ягоде салициловая кислота может спровоцировать кровотечение.

По его словам, сочетание препаратов для снижения уровня холестерина и сока грейпфрута может привести к летальному исходу. Специалист отметил, что подобные случаи известны в медицинской практике. Кондрахин пояснил, что сок грейпфрута вызывает торможение распада действующего вещества таблетки, после чего в организме скапливаются вещества, которые отравляют его, пишет портал News.ru.

Эксперт против сочетания молока и антибиотиков, а при приёме кроворазжижающих лекарств (варфарина) - потребления шпината, салата и брокколи. При понижении давления стоит отказаться от калины, земляники, черноплодки и свеклы, а сыр может оказать негативное влияние на организм, вплоть до судорог и гипертонического криза во время приёма психотропных препаратов.