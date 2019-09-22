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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Специалисты рассказали, о чем говорит рост числа онкобольных в России

22 сентября 2019, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По данным Минздрава, за последние 10 лет в России число больных раком выросло почти на четверть. В свою очередь, специалист Николай Дронов объяснил, о чем говорит рост числа онкобольных в России.

Эксперт отметил в эфире НСН, что развитие медицинской науки и клинической практики привело к тому, что люди с диагнозом рак стали дольше жить. "Это еще косвенно свидетельствует о том, что у нас идет рост продолжительности жизни. Это хорошо. То, что число больных раком будет расти, это и данные ВОЗ, это и мировая практика", - добавил он.

АГ

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