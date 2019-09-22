Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

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22 сентября 2019, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Несмотря на охвативший мир ужас перед онкологией врачи заявили, что рак – это далеко не самый страшный диагноз из возможных. Для примера специалисты перечислили пять неизлечимых заболеваний, которые гораздо хуже рака.

Онколог: «С диагнозом Заворотнюк можно жить»

Отмечается, что на первых стадиях онкология в 90% случаях поддается лечению, чего не скажешь о многих других заболеваниях. Например, о «коровьем бешенстве» или же болезни Крейтцфельдта-Чкоба, которая поражает кору спинного или головного мозга и нервные окончания. В итоге мозг заболевшего буквально превращается в губку, в процессе чего человек постепенно лишается слуха, зрения, речи, теряет координацию и так далее. При этом заболевание, как правило, возникает спонтанно. Причина – белки прионы – которые безвредны в нормальном состоянии, передаёт Царьград.

Фатальная семейная бессонница также является болезнью, которую вызывают прионы. В результате этого наследственного заболевания человек буквально умирает от нехватки сна и истощения. На данный момент в мире определены всего сорок семей, члены которых рискуют стать жертвами ужасной бессонницы.

Прогрессирующая фибродисплазия – не менее жуткое генетическое заболевание. Которое постепенно превращает сухожилия, мышцы и связки в кости. О болезни знают уже на протяжении четырёх веков, но всё это время врачи лишь разводят руками, не в состоянии исцелить пациентов.

Известное многим, но оттого не менее ужасное и неизлечимое бешенство стало причиной гибели многих людей. При этом подцепить заразу проще простого – стоит лишь в кровь человека попасть слюне больного животного, как обратный отсчет запущен. Если начать лечение сразу, то есть шанс спастись. Однако, когда после инкубационного периода появляются первые признаки заболевания, то лечение практически бессмысленно. Болезнь постепено поражает нервную систему человека, вызывая изменения в поведении и восприятии, неприязнь света и водобоязнь, а в итоге асфиксию.

Еще одной смертельной болезнью считают «болезнь зеленых мартышек» или иначе геморрагическую лихорадку Марбурга. Вирус попадает в организм через слизистые оболочки. В результате человек лишается сознания, получает обезвоживание, сыпь, нарушение работы ЖКТ, боль в мышцах и суставах. Смертность наступает более чем в 90% случаях.