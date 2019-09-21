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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врачи: однокомнатные квартиры опасны для здоровья

21 сентября 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Врачи считают, что проживание в однокомнатных квартирах может негативно влиять на здоровье человека. По мнению экспертов, у людей, которые проживают в маленькой квартире, часто возникает ощущение нехватки личного пространства.

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Специалисты отметили, что проживание на небольшой территории способствует развитию нервных расстройств и проблем с лишним весом, а осознание ограниченности в пространстве - чувству безысходности, апатии, нервозности и депрессии, сообщает "МедикФорум".

Медики добавил, что особенно площадь квартиры сказывается на детях. Эксперты считают, что в небольшом помещении ребёнок будет чувствовать себя незащищённым или более замкнутым и закрытым.

Также там быстрее скапливается и передаётся инфекция между членами семейства.

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