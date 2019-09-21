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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Медики рассказали о заболеваниях из-за использования смартфона в туалете

21 сентября 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Британские врачи рассказали о риске развитиях некоторых заболеваний людей, которые регулярно используют мобильный телефон или планшет в туалете. По словам специалистов, 80% мужчин и 69% женщин берут с собой в санузел гаджет для "приятного времяпровождения".

Медики предупредили, что подобное поведение может нанести большой вред здоровью, в том числе вызвать геморрой и хронические запоры. Врачи отметили, что, чем дольше человек проводит время в туалете с телефоном в руках, чем больше вероятность патологического расширения геморроидальных вен, образующих узлы вокруг прямой кишки, пишет таблоид "The Sun".

Специалисты также напомнили о необходимости мыть руки после санузла из-за большого количества бактерий (от норовируса до сальмонеллы), переносчиком которых может стать смартфон.

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