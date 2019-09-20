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//Здоровье 13+

Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга посоветовали медики

20 сентября 2019, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com
фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к летальному исходу. Данной теме посвящен материал, выложенный в блогосфере.

Шесть нетипичных симптомов проблем с сердцем обозначили врачи

Шесть нетипичных симптомов проблем с сердцем обозначили врачи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят избежать недуга, следует:

1. уделять физической активности не менее 20 минут в день;

2. не допускать депрессий и стараться не гневаться на окружающих;

3. спать не менее семи часов в сутки;

4. регулярно употреблять оливковое масло и продукты, которые богаты калием.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили шесть нетипичных симптомов, свидетельствующих о проблемах с сердцем.

 

ДЦ

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