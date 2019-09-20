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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть нетипичных симптомов проблем с сердцем обозначили врачи

20 сентября 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com
фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения обозначили нетипичные признаки проблем с сердцем. Данной теме посвящена публикация, выложенная некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Четыре простых правила борьбы с повышенным давлением огласила кардиолог из США

Четыре простых правила борьбы с повышенным давлением огласила кардиолог из США

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что обратиться к доктору необходимо, если наблюдаются:

1. отеки на ногах;

2. сильные и регулярные головные боли;

3. регулярные головокружения;

4. частые случаи падения артериального давления;

5. боли в области желудка;

6. ощущение груза на спине.

Ранее сегодня сообщалось, что Элизабет Клодас, кардиолог из Соединенных Штатов, назвала четыре простых правила борьбы с гипертонической болезнью.

 

ДЦ

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Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

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