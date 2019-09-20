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Шесть нетипичных симптомов проблем с сердцем обозначили врачи
20 сентября 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения обозначили нетипичные признаки проблем с сердцем. Данной теме посвящена публикация, выложенная некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что обратиться к доктору необходимо, если наблюдаются:
1. отеки на ногах;
2. сильные и регулярные головные боли;
3. регулярные головокружения;
4. частые случаи падения артериального давления;
5. боли в области желудка;
6. ощущение груза на спине.
Ранее сегодня сообщалось, что Элизабет Клодас, кардиолог из Соединенных Штатов, назвала четыре простых правила борьбы с гипертонической болезнью.