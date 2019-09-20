Ученые: маленькие квартиры являются опасными для здоровья

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20 сентября 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ученые провели ряд исследований о влиянии площади квартиры на состояние человека и пришли к неутешительным выводам. Согласно некоторым данным, маленькое жилье способно нанести вред здоровью.

Оказалось, что у супругов на небольшой жилплощади возникает острое ощущение нехватки личного пространства и понимание того, что никуда невозможно уйти. Из-за этого у взрослых развиваются апатия, нервозность и даже депрессия.

Как сообщает портал "МедикФорум", дети, растущие без собственного пространства, не чувствуют себя защищенными и нередко испытывают беспокойство.

Кроме того, в маленьких квартирах зачастую не хватает воздуха, а углекислый газ, скапливающийся в помещениях, негативно влияет на иммунитет.